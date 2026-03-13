Deep Rock Galactic: Survivor: Heavy Duty bringt den Demolisher

Deep Rock Galactic: Survivor legt mit Heavy Duty nach – das erste große Add‑on bringt den Demolisher und ein massives Waffenpaket.

Ghost Ship Publishing und Funday Games erweitern Deep Rock Galactic: Survivor am 30. April um seine erste große Erweiterung.

Heavy Duty wurde während der Future Games Show angekündigt und führt mit dem Demolisher eine neue, fahrzeugfokussierte Klasse ein, die mit frischen Werkzeugen und schwerem Gerät die Produktivitätsvorgaben von Deep Rock Galactic auf ein neues Niveau heben soll. Das Add‑on erscheint gleichzeitig auf Steam und Xbox.

Im Zentrum steht der Demolisher, ein Hochgeschwindigkeits‑Spezialist, der mit dem Rock Dozer ein mächtiges Fahrzeug steuert. Dieses Gefährt fräst sich durch die Gesteinsschichten von Hoxxes IV und hinterlässt eine Schneise aus Geröll und zerlegten Kreaturen.

Drei Klassenmods – Contractor, Gridrunner und Operator – erlauben unterschiedliche Spielstile, die entweder den Abbau beschleunigen, die Mobilität steigern oder die Maschinen des Demolishers präzise optimieren.

Deep Rock Galactic: Survivor erhält damit seinen ersten neuen Charakter innerhalb des gesamten Franchise und erweitert das bestehende System um neue Tags, Synergien und Waffenkompositionen.

Heavy Duty bringt zudem ein umfangreiches Waffenpaket. Zehn neue Werkzeuge erhöhen das Arsenal von 42 auf 52 Optionen, die nach dem Freischalten auch von anderen Klassen genutzt werden können.

Die Auswahl reicht von der elementaren Feuerkraft des Twincoil Arc Burster und des Dragonstorm Incinerator bis hin zu taktischen Hilfsmitteln wie dem Carrier Drone oder den Slither Drones, die automatisierte Unterstützung auf das Schlachtfeld bringen.

Für kontrollierte Verteidigung sorgen Proximity Mine, Voltaic Field Generator und Kaisong Scissor Ray, während die Chimera Fragcannon als kompromissloser Flächenvernichter dient, wenn reine Durchschlagskraft gefragt ist.