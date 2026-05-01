Deep Rock Galactic: Survivor: Heavy Duty ist da: Riesiges Update bringt neue Klasse, Biome und Endless‑Modus

Ghost Ship Publishing und Funday Games haben die Heavy Duty Expansion, das erste kostenpflichtige Inhalts‑DLC für Deep Rock Galactic: Survivor, veröffentlicht. Die Erweiterung ist ab sofort auf Steam und Xbox verfügbar und stellt das bislang umfangreichste Update seit dem 1.0‑Launch dar. Parallel dazu wurde ein großes kostenloses Update veröffentlicht.

Im Mittelpunkt der Erweiterung steht die neue spielbare Klasse Demolisher, die auf Geschwindigkeit und massiven Schaden ausgelegt ist. Ausgestattet mit dem Rockdozer‑Fahrzeug pflügt der Demolisher durch Hoxxes IV, zerstört Hindernisse und formt das Schlachtfeld aktiv um. Spezielle Klassen‑Mods und ein aggressiver Spielstil sollen die Schwärme schneller und direkter überwältigen.

Mit der Erweiterung kommt außerdem die neue Egg Hunt‑Mission ins Spiel. Hier müssen Alien‑Eier geborgen werden, bevor ein finaler Kampf gegen einen mächtigen Brood Nexus beginnt. Zusätzlich führt das DLC das neue Glacial Strata‑Biome ein, das mit rutschigem Untergrund und Umweltgefahren für ein unberechenbareres Kampffeld sorgt.

Zeitgleich mit dem DLC erscheint ein großes kostenloses Update, das den neuen Endless Mode einführt. Dieser Modus fordert Spieler:innen heraus, so lange wie möglich in immer intensiveren Stufen zu überleben. Unterstützt wird das durch erweiterte Upgrade‑Systeme, die experimentellere und stärkere Builds ermöglichen.

Deep Rock Galactic: Survivor hat seit dem Early‑Access‑Start über zwei Millionen Verkäufe erreicht und eine engagierte Community aufgebaut. Zur Feier der Heavy Duty Expansion ist das Spiel auf Steam vom 20. April bis 4. Mai rabattiert.