Deep Rock Galactic: Survivor: Rockt schon bald im Xbox Game Pass

Am 17. September 2025 erscheint Deep Rock Galactic: Survivor für Xbox Series X|S und PC über den Microsoft Store. Gleichzeitig verlässt das Spiel nach fast zwei Jahren die Early-Access-Phase auf Steam und erreicht Version 1.0.

Für Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate steht der Titel ab dem ersten Tag kostenlos zur Verfügung. Entwickelt von Funday Games und veröffentlicht durch Ghost Ship Publishing, bietet das Spiel ein roguelike Einzelspieler-Erlebnis, das auf dem Universum von Deep Rock Galactic basiert.

Ihr übernehmt die Rolle eines Zwergs, der sich allein gegen Horden feindlicher Kreaturen behauptet. Dabei stehen euch vier Klassen mit individuellen Modifikationen zur Verfügung. Mit über vierzig Waffen kämpft ihr euch durch verschiedene Biome wie das farbenreiche Azure Weald oder das gefährliche Magma Core, in denen nicht nur die Gegner, sondern auch die Umgebung zur Bedrohung wird.

Mit dem Start der Version 1.0 kommen zahlreiche neue Inhalte ins Spiel. Dazu gehört ein neuer Missionstyp, bei dem ihr eine Eskorte durch feindliches Gebiet durchführen müsst. Das neue Gear-System erlaubt euch, Ausrüstung zu sammeln und zu kombinieren, um eure Fähigkeiten weiter auszubauen.

Zusätzlich werden über 300 Erfolge eingeführt, die euch neue Ziele und Herausforderungen bieten. Die überarbeitete Missionsstruktur namens Mission Road integriert bestehende Systeme wie Mutatoren und sorgt für mehr Abwechslung im Fortschritt.