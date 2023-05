Autor:, in / Deep Rock Galactic

Erste Hinweise zu Season 4 von Deep Rock Galactic zeigt der Entwickler in einer Reihe von Teasern.

Mit mehr als 5,5 Millionen verkauften Spielen ist noch lange nicht Schluss für die Zwerge in Deep Rock Galactic.

Ghost Ship Games bereitet die Weltraumzwerge auf weitere Abenteuer mit Season 4 vor. Noch hat der Entwickler nicht genau verraten, was Spieler in der neuen Saison erwartet.

Anhand von vier ersten Teasern lässt vielleicht aber schon erahnen, dass in den Minen nicht alles rund läuft und in der Dunkelheit so manche Gefahr lauert.

Season 4: Teaser #1

Season 4: Teaser #2

Season 4: Teaser #3

Season 4: Teaser #4