Deer & Boy: Cineastischer Plattformer vorgestellt

Das französische Entwicklerstudio LifeLine Games und der Publisher Dear Villagers haben heute ihre Partnerschaft zur Veröffentlichung des cineastischen Plattformers Deer & Boy im Jahr 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch bekannt gegeben.

Erstmals während des Summer Games Fest 2024 vorgestellt, erzählt Deer & Boy eine bewegende Geschichte über einen Jungen, der von zu Hause flieht.

Auf seiner Reise trifft er auf ein verängstigtes Rehkitz. Schnell erkennen beide, wie sehr sie einander brauchen, um den Herausforderungen ihres Lebens zu begegnen – und wie ihre unerwartete, poetische Freundschaft sie weiterträgt, als sie je zu hoffen gewagt hätten.

„An alle, die Deer & Boy bereits ihr Herz geschenkt haben: Ich danke euch von ganzem Herzen. Es bedeutet mir unglaublich viel zu sehen, wie viele von euch von dem kleinen Einblick, den wir gegeben haben, berührt wurden“, sagt Jayson Houdet, Gründer von LifeLine Games und Game Director. „Wir spüren das Gewicht eurer Erwartungen – und geben alles, um unsere Vision zum Leben zu erwecken und etwas wirklich Bedeutungsvolles mit euch zu teilen.“

Während ihrer gemeinsamen Reise wird aus dem Rehkitz ein stattlicher Hirsch, der dem Jungen dabei hilft, sich seinen Ängsten und dem eigenen Schicksal zu stellen – und gestärkt aus dieser traumgleichen Erfahrung hervorzugehen.

Als erstes Projekt von LifeLine Games – einem jungen Studio, das 2021 vom Branchenveteranen Jayson Houdet gegründet wurde – will Deer & Boy eine emotionale Geschichte erzählen, wie sie nur durch die Verbindung von animierten Bildern und tiefgreifendem Gameplay möglich ist.

Der neueste Gameplay-Trailer, der erstmals erstmals auf der Future Games Show gezeigt wurde, ist hier zu sehen:

