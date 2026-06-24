Deer & Boy: Filmreifes Indie-Plattformspiel feiert seinen Release

Deer & Boy ist ab sofort für Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erhältlich.

Nach mehreren Jahren Entwicklung ist Deer & Boy ab sofort für Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch sowie PC erhältlich.

Das filmreife Indie-Plattformspiel des französischen Studios LifeLine Games und Publishers Dear Villagers wird zum Preis von 19,99 Euro angeboten. In der ersten Woche nach Veröffentlichung erhalten Käufer zusätzlich einen Einführungsrabatt von zehn Prozent.

Im Mittelpunkt steht die Geschichte eines Jungen, der von zu Hause flieht und sich in einer unbekannten Umgebung verirrt. Dort begegnet er einem verängstigten Rehkitz. Aus der zufälligen Begegnung entwickelt sich eine enge Freundschaft, während beide gemeinsam zahlreiche Herausforderungen bewältigen und eine emotionale Reise antreten.

Erstmals wurde Deer & Boy während des Summer Games Fest 2024 vorgestellt. Das Abenteuer setzt auf eine poetische Erzählweise und stellt die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren in den Mittelpunkt.

Jayson Houdet, Gründer von LifeLine Games und Game Director, zeigt sich zum Start erleichtert und stolz über die Veröffentlichung. Nach mehreren Jahren Arbeit könne das Team die Geschichte nun endlich mit den Spielern teilen und hoffe, dass die Reise der beiden Freunde bei der Community Anklang findet.

Wer vor dem Kauf einen Blick auf das Spiel werfen möchte, kann auf Steam eine kostenlose Demo ausprobieren, die die ersten Kapitel des Abenteuers umfasst.

Deer & Boy ist ab sofort für PC über Steam und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series erhältlich.