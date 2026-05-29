Deer & Boy: Release im Juni 2026 für Xbox Series und weitere Plattformen

Mit Deer & Boy haben LifeLine Games und Dear Villagers ein neues narratives Plattform-Abenteuer vorgestellt, das im Juni 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erscheinen soll.
Im Rahmen des AG French Direct wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Zusätzlich steht auf Steam bereits eine Demo bereit, die einen ersten spielbaren Einblick in die emotionale Geschichte bietet.
Deer & Boy erzählt die Reise eines Jungen, der von Zuhause flieht und unterwegs auf ein verängstigtes Rehkitz trifft. Schnell erkennen beide Figuren, dass sie nur gemeinsam die Herausforderungen ihres jeweiligen Schicksals bewältigen können.
Im Verlauf der Geschichte wächst das Tier zu einem ausgewachsenen Hirsch heran und unterstützt den Jungen zunehmend bei der Überwindung von Hindernissen. Das Abenteuer entwickelt sich dabei laut Entwickler zu einer symbolischen Reise des Erwachsenwerdens.
Studio-Gründer und Game Director Jayson Houdet bedankte sich nach der Präsentation für die positive Resonanz der Community. Gleichzeitig betonte er, dass das Team großen Wert darauf lege, eine bedeutungsvolle und emotionale Spielerfahrung zu erschaffen.
Deer & Boy ist das erste Projekt des französischen Indie-Studios LifeLine Games und setzt auf eine Mischung aus atmosphärischer Inszenierung, handgezeichneter Animation und narrativem Fokus.
Deer & Boy erscheint im Juni 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Och gottchen…sieht ja sehr charamnt aus. ^^
Findet bestimmt seine Fans
Wenn ich den Gamepass noch hätte, würde ich mal reinschauen
Da steht auch nichts von GP Release.
Stimmt 👍
Hatte es wohl falsch rein interpretiert 🤔
Heute ist auch echt warm 😅
Auch solche Spiele können Spaß machen.
Schöne Idee, wird sicher ganz nett sein.
Das sieht in der Tat charmant aus. Ich hoffe nur, dass das Spiel nicht so traurig endet wie Endling – Extinction is forever.
Das sieht aber super nett aus, werde ich, sollte es einmal in den Game Pass kommen, definitiv zocken 👍.
Das sieht gut aus und sehr gemütlich. Wird auf die Wishlist gepackt.