Deer & Boy: Release im Juni 2026 für Xbox Series und weitere Plattformen

Mit Deer & Boy haben LifeLine Games und Dear Villagers ein neues narratives Plattform-Abenteuer vorgestellt, das im Juni 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erscheinen soll.

Im Rahmen des AG French Direct wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Zusätzlich steht auf Steam bereits eine Demo bereit, die einen ersten spielbaren Einblick in die emotionale Geschichte bietet.

Deer & Boy erzählt die Reise eines Jungen, der von Zuhause flieht und unterwegs auf ein verängstigtes Rehkitz trifft. Schnell erkennen beide Figuren, dass sie nur gemeinsam die Herausforderungen ihres jeweiligen Schicksals bewältigen können.

Im Verlauf der Geschichte wächst das Tier zu einem ausgewachsenen Hirsch heran und unterstützt den Jungen zunehmend bei der Überwindung von Hindernissen. Das Abenteuer entwickelt sich dabei laut Entwickler zu einer symbolischen Reise des Erwachsenwerdens.

Studio-Gründer und Game Director Jayson Houdet bedankte sich nach der Präsentation für die positive Resonanz der Community. Gleichzeitig betonte er, dass das Team großen Wert darauf lege, eine bedeutungsvolle und emotionale Spielerfahrung zu erschaffen.

Deer & Boy ist das erste Projekt des französischen Indie-Studios LifeLine Games und setzt auf eine Mischung aus atmosphärischer Inszenierung, handgezeichneter Animation und narrativem Fokus.

Deer & Boy erscheint im Juni 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC.