Defender of the Crown: The Legend Returns: Feiert Comeback – Amiga-Klassiker neu aufgelegt

Der legendäre Amiga-Klassiker Defender of the Crown kehrt zum 40. Jubiläum mit neuen Modi und Verbesserungen zurück.

Mit Defender of the Crown: The Legend Returns kehrt ein echter Klassiker der Spielegeschichte zurück.

Das Strategiespiel feiert sein 40. Jubiläum und wurde für eine neue Generation von Spielern überarbeitet, ohne dabei seine Wurzeln zu vergessen.

Im Spiel kämpfen rivalisierende Lords um die Vorherrschaft im Königreich. Spieler müssen Territorien erobern, Armeen aufstellen und Burgen stürmen, während sie versuchen, das Machtgleichgewicht im Land zu ihren Gunsten zu verändern. Ziel ist es, die gegnerischen Lords zu besiegen und das gesamte Reich unter dem eigenen Banner zu vereinen.

Die neue Version bietet mehrere Spielmodi. Im Retromodus erleben Spieler den originalen Amiga-Klassiker nahezu unverändert, ergänzt um einige moderne Komfortfunktionen. Der Klassikmodus interpretiert das Spiel dagegen neu und bringt eine überarbeitete visuelle Präsentation sowie verbesserte Mechaniken und flüssigere Systeme mit sich.

Damit verbindet Defender of the Crown nostalgisches Gameplay mit modernen Verbesserungen und lässt einen der bekanntesten Strategieklassiker der 80er-Jahre erneut aufleben.