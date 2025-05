Deliver At All Costs: Erzählerisches Actionspiel ab sofort erhältlich

Autor:, in / Deliver At All Costs

Konami und das schwedische Studio Far Out Games gaben heute bekannt, dass Deliver At All Costs, das rasante, erzählerische Actionspiel, ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, dem Epic Games Store und GOG erhältlich ist.

Die Spieler können sich von heute an in die Action stürzen und in die Rolle von Winston Green schlüpfen – einem vom Pech verfolgten Lieferfahrer, der in einer von den 1950er Jahren inspirierten Welt voller Zerstörung, Absurdität und Gefahr gefangen ist.

Ob er durch Zäune kracht, dem Gegenverkehr ausweicht oder aber ein großes Geheimnis lüftet, jede Lieferung ist ein Wettlauf mit dem Chaos.

Anlässlich der Veröffentlichung hat das Studio Far Out Games ein ausführliches Entwicklertagebuch in der Reihe Delivering At All Costs auf YouTube veröffentlicht. In dieser Folge reflektiert das Team über den Weg von der Idee zum fertigen Spiel. Sie erzählen, wie sie die Spielwelt von Grund auf entwickelt haben, wie sie jede Mission mit Abwechslung und Überraschungen gefüllt haben und wie sie ihre Vision einer zerstörbaren, immersiven Umgebung im Stil der 1950er Jahre zum Leben erweckt haben.

Das Tagebuch zeigt, was Deliver At All Costs so besonders macht: von der totalen Zerstörung der Umgebung, bis hin zu einer Geschichte mit Anfang, Mitte und Ende – und Geheimnissen, die noch darauf warten, aufgedeckt zu werden. Mit vollen Notizbüchern und einem heißen Kaffee in der Hand, kündigt das Team an, dass dies erst der Anfang sein könnte.