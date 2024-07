Deliver Us Home: Erfolgreiche Finanzierung via Kickstarter

Autor:, in / Deliver Us Home

Über Kickstarter wurde das Finanzierungsziel für das Spiel Deliver Us Home erreicht.

KeokeN freut sich, bekannt geben zu können, dass die Kickstarter-Kampagne für Deliver Us Home ihr Finanzierungsziel erreicht hat. Ziel der Kampagne waren 100.000 Euro. Bislang haben Backer mehr als 113.000 zugesagt.

Das bedeutet dem Studio alles und sie möchten sich bei allen bedanken, die ihnen geholfen haben, ihren Traum fortzusetzen.

Deliver Us Home, ein isoliertes Sci-Fi-Erlebnis, in dem ein einsamer Astronaut versucht, eine neue Heimat für die Menschheit zu sichern, lässt die Spieler in ein atmosphärisches Abenteuer voller Geheimnisse eintauchen.

Die erfolgreiche Kickstarter-Seite mit Stretch Goals für UE5-Konsolenportierungen und mehr ist hier zu finden.