Deliver Us Home: Reveal-Trailer kündet von Kickstarter-Kampagne

Ihr wünscht euch nichts sehnlicher als Deliver Us Home? Dann könnt ihr das Game in Kürze per Kickstarter unterstützen.

Während der Future Games Show 2024 überraschte Keoken Interactive mit dem Reveal-Trailer zu Deliver Us Home, dem nächsten Eintrag in der beliebten Weltraum-Reihe. Wenn ihr euch an der Umsetzung dieses kommenden Kapitels beteiligen möchtet, könnt ihr dies ab dem 11. Juni 2024 per Kickstarter tun.

Wie es sich für eine Kickstarter-Kampagne gehört, könnt ihr mit der Teilnahme nicht nur die Entwicklung von Deliver Us Home unterstützen, sondern euch gewiss auch starke Vorteile sichern. Details dazu gibt es, sobald die Kickstarter-Kampagne beginnt.