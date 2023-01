Deliver Us Mars: Crew betritt das Zephyr-Shuttle im neuen Mission Briefing

Autor:, in / Deliver Us Mars

Gemeinsam mit der Crew betritt Kathy das Zephyr-Shuttle im neuen Mission Briefing zu Deliver Us Mars.

Mit einer Reihe von Mission Briefings bereitet KeokeN Interactive die Spieler auf den Start zum Mars vor, der für Februar angesetzt ist.

Nachdem das erste Briefing auf die harschen Umgebungen des Mars vorbereitet hatte und Spieler im zweiten in die Geschichte um vermisste Kolonisten eingetaucht waren, wurde jetzt das dritte veröffentlicht.

Im neueste Mission Briefing begibt sich Kathy mit ihrer Crew nun an Bord des Zephyr-Shuttles, um ihre Reise zum roten Planeten anzutreten.

Der Vollständigkeit halber haben wir euch die ersten beiden Videos in der Meldung ebenfalls eingebettet.

Deliver Us Mars erscheint am 2. Februar 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und PC.

Mission Briefing 1: Umgebungen des Mars

Mission Briefing 2: Vermisste Mars-Kolonisten

Mission Briefing 3: Die Zephyr