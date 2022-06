Deliver Us Mars: Raytracing bestätigt, Vorbestellung auf der Erde eröffnet

Autor:, in / Deliver Us Mars

Deliver Us Mars, das ambitionierte Sci-Fi-Adventure folgt auf Deliver Us The Moon und kann ab sofort für PlayStation, Xbox und PC vorbestellt werden.

Frontier Foundry, das Spiele-Label von Frontier Developments plc, gab bekannt – wie wir bereits berichtet haben – dass das cineastische Sci-Fi Adventure Deliver Us Mars am 27. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam und den Epic Games Store erscheinen wird.

Zum Start wird das Spiel auf allen Plattformen zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 29,99 Euro erhältlich sein, während die PC-exklusive Deluxe Edition, die das Spiel und den Original-Soundtrack enthält, zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 34,99 Euro erhältlich sein wird.

Spieler können jede Version des Spiels ab heute bis zur Veröffentlichung vorbestellen und erhalten einen Rabatt von 10 Prozent. Zusammen mit der Ankündigung des Veröffentlichungsdatums wurde auch der erste Deliver Us Mars Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Deliver Us Mars erzählt die Geschichte von Kathy Johanson, die sich der Besatzung der Raumfähre Zephyr auf einer Mission zum Roten Planeten anschließt. Ihr Ziel ist es, die Erde zu retten, indem sie lebenswichtige Kolonisationsschiffe, die sogenannten ARKs, zurückholen, die die zwielichtige Organisation „Outward“ vor Jahren gestohlen hat.

Kathy hat jedoch auch ein persönliches Motiv, sich der Mission zur Rettung der Menschheit anzuschließen: Ihr Vater Isaac schloss sich Outward auf der Flucht zum Mars an, nachdem er seine Tochter als Kind zurücklassen musste. Da eine mysteriöse Nachricht vom Roten Planeten eine Verbindung zu ihrer Vergangenheit andeutet, ist Kathy nun entschlossen, die entsprechende Quelle zu finden.

Die Spieler kommen in Deliver Us Mars voran, indem sie Jump’n’Run-Herausforderungen meistern, komplexe Rätsel lösen, tauchen, in der Schwerelosigkeit schweben und sogar eine Startsequenz in einem Raumschiff absolvieren. Sie erleben eine atemberaubende Darstellung des Mars, bei der sie die sandige Planetenoberfläche, das Innere der gewaltigen ARK-Schiffe, eisige Täler und verlassene Kolonien erkunden – neben den Abschnitten des Spiels, die auf der Erde und dem Mond spielen.

In einer actionreichen Geschichte, die große Risiken, persönliche Dramen und ein beunruhigendes größeres Geheimnis miteinander verbindet, werden die Spieler die Wahrheit hinter dem Verschwinden der Kolonisten von Outward aufdecken und das Schicksal von Kathys Vater erfahren.

PC-, PlayStation 5- und Xbox Series X|S-Spieler können sich auf ein verbessertes Spielerlebnis mit Raytrace-Schatten und -Reflexionen in Echtzeit freuen, wobei weitere konsolenspezifische Funktionen noch vor der Veröffentlichung enthüllt werden.

Deliver Us Mars wird Teil des Livestreams der PC Gaming Show am Sonntag, den 12. Juni sein. Dort wird auch die Schauspielerin, die Kathy Johanson spielt, zum ersten Mal vorgestellt.