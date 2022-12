Deliver Us Mars: Wird deutlich länger als Deliver Us The Moon

Autor:, in / Deliver Us Mars

Das im Februar erscheinende Sci-Fi-Adventure Deliver Us Mars wird eine deutlich längere Spielzeit bieten als sein Vorgänger Deliver Us The Moon.

Das kommende Sci-Fi-Adventure Deliver Us Mars von KeokeN Interactive will seine Vorgänger Deliver Us The Moon in jeglicher Hinsicht übertrumpfen.

Neben Verbesserungen in den Bereichen Steuerung, Rätsel, Storytelling und Grafik wird Deliver Us Mars laut Narrative Director Raynor Arkenbout auch eine deutlich längere Spielzeit sowie mehrere unterschiedliche Biome bieten können:

„Wir geben im Moment noch keine Details zur Länge preis, weil wir denken, dass sie von Spieler zu Spieler variieren wird. Bei Deliver Us the Moon hatten wir viele Kommentare, die uns baten, beim nächsten Mal ein längeres Spiel zu machen. Und wir wollten das auch. Es ist deutlich länger!“ „Offensichtlich wird es einen visuellen Unterschied geben – das ist die größte Veränderung. Wir haben uns in dieser Hinsicht sehr angestrengt und unserem Spiel eine echte ökologische Vielfalt verliehen, indem wir dieses Mal mehr Biome besuchen werden: den roten Sand des Mars, ein eisiges Tal, eine verlassene Raumstation – außerdem gibt es Abschnitte, die auf der Erde spielen, und ein paar Überraschungen, die wir uns für den Start aufheben. Dieses Mal konnten wir viel mehr mit der Beleuchtung spielen und den Sonnenzyklus nutzen, um die Atmosphäre der einzelnen Kapitel der Geschichte zu gestalten – wir haben diese Techniken auf jeden Fall voll ausgeschöpft!“

Deliver Us Mars erscheint am 2. Februar 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und PC.