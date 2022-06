Deliver Us The Moon: Erscheint heute für Xbox Series X|S und als kostenloses Upgrade

Autor:, in / Deliver Us The Moon

Deliver Us The Moon ist ab heute auch für Xbox Series X|S sowie als kostenloses Upgrade erhältlich.

Publisher Wired Productions und Entwickler KeokeN Interactive veröffentlichen heute den Sci-Fi-Thriller Deliver Us The Moon für Xbox Series X|S zum Preis von 24,99 Euro,

Besitzer des Spiels auf Xbox One können das Spiel ohne zusätzliche Kosten per Upgrade erwerben.

Der Launch-Trailer zeigt alles, was die endgültige Version von Deliver Us The Moon zu bieten hat, mit vollständig remasterter, überragender 4K-Grafik und atemberaubenden Raytraced-Schatten und -Reflexionen. Die Next-Gen-Features verleihen dem Science-Fiction-Epos eine völlig neue Dimension der Immersion.

Deliver Us The Moon ist ein Science-Fiction-Thriller, der in einer apokalyptischen nahen Zukunft spielt, in der die natürlichen Ressourcen der Erde erschöpft sind. Eine Mondkolonie, die eine lebenswichtige Energiequelle darstellt, ist verschwunden. Ein einsamer Astronaut wird auf eine entscheidende Mission zum Mond geschickt, um die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren.

Deliver Us The Moon Features

Probleme der realen Welt angehen

1st- und 3rd-Person-Perspektive, einschließlich des Fahrens zahlreicher Fahrzeuge

weite, offene Mondlandschaft zum Erforschen und Entdecken

klaustrophobische, spannungsgeladene Action

Anti-Schwerkraft-Gameplay-Sequenzen

clevere, herausfordernde Rätsel

beeindruckender, orchestraler Soundtrack

Unterstützt von der Unreal Engine 4

Next-Gen-Upgrades

vollständig neu gemastert in 4K mit ray-traced Schatten und Reflexionen

schnellerer Einstieg in die Action durch kürzere Ladezeiten

Besitzer von Xbox One erhalten ein kostenloses Upgrade auf die Next Gen-Version

Der Launch-Trailer: