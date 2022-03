Deliver Us The Moon: Next-Gen-Version erscheint im Mai für Xbox Series X|S

Autor:, in / Deliver Us The Moon

Die Next-Gen-Version von Deliver Us The Moon erscheint im Mai für Xbox Series X|S.

Publisher Wired Productions und Entwickler KeokeN Interactive geben heute bekannt, dass der Sci-Fi-Thriller Deliver Us The Moon am 19. Mai 2022 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Besitzer von PlayStation 4 und Xbox One können das Spiel ohne zusätzliche Kosten upgraden.

Die Next-Gen-Version bietet das ultimative Deliver Us The Moon-Erlebnis mit vollständig remasterter 4K-Grafik, Raytraced-Schatten und -Reflexionen sowie Next-Gen-Features, die das Science-Fiction-Epos auf eine neue Ebene heben.

Deliver Us The Moon ist ein Science-Fiction-Thriller, der in einer apokalyptischen nahen Zukunft spielt, in der die natürlichen Ressourcen der Erde erschöpft sind. Eine Mondkolonie, die eine lebenswichtige Energiequelle darstellt, ist verschwunden.

Ein einsamer Astronaut wird auf eine entscheidende Mission zum Mond geschickt, um die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Werdet ihr die Menschheit retten oder in den dunklen Abgründen des Weltraums vergessen werden?

Deliver Us The Moon Features

Probleme der realen Welt angehen

1st- und 3rd-Person-Perspektive, einschließlich des Fahrens zahlreicher Fahrzeuge

Weite, offene Mondlandschaft zum Erforschen und Entdecken

Klaustrophobische, spannungsgeladene Action

Anti-Schwerkraft-Gameplay-Sequenzen

Clevere, herausfordernde Rätsel

Beeindruckender, orchestraler Soundtrack

Unterstützt von der Unreal Engine 4

Next-Gen-Upgrades

Vollständig neu gemastert in 4K mit ray-traced Schatten und Reflexionen

Schnellerer Einstieg in die Action durch kürzere Ladezeiten

Adaptive Auslöser und Controller-Lautsprecher (PlayStation 5)

Besitzer von PlayStation 4 und Xbox One erhalten ein kostenloses Upgrade auf die Next Gen-Version

Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions sagte: „Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit dem wunderbaren Team von KeokeN Interactive mit der Veröffentlichung der Next-Gen-Ausgabe von Deliver Us the Moon fortzusetzen. Das Spiel ist so vorausschauend wie eh und je und die neuen Updates steigern das fesselnde Erlebnis noch weiter.“ Koen Deetman, CEO von KeokeN Interactive, sagte: „Wir sind stolz darauf, Deliver Us The Moon auf die Next-Gen-Plattformen zu bringen und einer ganzen Reihe neuer Astronauten die Möglichkeit zu geben, das Spiel in die Hände zu bekommen. Die neuen Erweiterungen des Spiels sind absolut herausragend und ich denke, dass Fans und Neueinsteiger gleichermaßen von den Änderungen begeistert sein werden.“

Deliver Us The Moon wird am 19. Mai 2022 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu einem Preis von 24,99 Euro erscheinen. Das Spiel wird auch auf Stadia, Googles Cloud-Gaming-Plattform, mit der du Videospiele sofort auf Bildschirmen spielen kannst, die du bereits besitzt, und auf Stadia Pro am 1. April erscheinen.