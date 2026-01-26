Delta Force: Morphosis bringt frische Action und neue Kräfte ins Spiel

Mit dem Start der Season Morphosis am 3. Februar erwartet euch ein prall gefülltes Update, das mehrere Bereiche von Delta Force erweitert. Im Mittelpunkt steht Vlinder, ein neuer Support‑Charakter, der eurem Team zusätzliche Heilung und Stabilität verleiht und damit frischen Schwung in taktische Gefechte bringt.
In den Operations tretet ihr gegen den neuen Boss Hudson an, der in Space City 2.0 für eine intensivere Herausforderung sorgt. Gleichzeitig erlebt ihr Saeed in Fiery Owl Hunt, was die Einsätze um eine weitere spielbare Perspektive ergänzt und die Vielfalt der Missionen erhöht.
Der Warfare‑Modus erhält mit Aftershock eine neue Karte, die durch ein zusätzliches Fahrzeug und neue Waffen erweitert wird. Diese Kombination verändert das Tempo der Gefechte und sorgt für abwechslungsreiche Begegnungen auf dem Schlachtfeld.
Im weiteren Verlauf der Season könnt ihr euch auf Vyrons erste Ultimate‑Erscheinung freuen, begleitet von neuen legendären Looks für eure Loadouts. Morphosis setzt damit auf eine Mischung aus frischen Inhalten und optischen Highlights, die das Spielerlebnis weiter ausbauen.
Hier eine Übersicht über das Midseason-Update des kostenlos spielbaren Shooters.
Durch Battlefield gar nicht mehr auf der Platte
Dito, aber bei BF ist die Luft bei mir auch raus seit kirz vir Weihnachten
Wollte immer mal reinschauen, bin aber bisher nicht dazu gekommen aus Zeitgründen und wegen Game Pass.
Evtl. mal probieren nachdem BF wieder verkackte
Helden? Boss Kämpfe? Na zum Glück hab ich nie damit angefangen es zu spielen. Dann wäre ich vermutlich spätestens jetzt ausgestiegen.
Die Kampagne habe ich versucht zu spielen, die ist aber schwerer als Dark Souls und mind. genauso frustrierend. Nach Level 1 aufgehört, man wird auf einem Haus abgesetzt, und da fängts schon, Steuerung furchtbar, Grafik so lala, dann eine Treppe runter und 250x gestorben, im ersten Level am Start. Dann auf die Strasse, hier fliegen die Kugeln um jede Ecke, unmöglich für mich weiter voranzukommen. Alle Gegner haben 1 Hit Kills und zielen auch so wie eine AI ohne Balancing, absolut unfair. Habs dann gelöscht. War ziemlich enttäuscht nach dem genialen Trailer.