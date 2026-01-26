Delta Force: Morphosis bringt frische Action und neue Kräfte ins Spiel

Die neue Season Morphosis liefert Support‑Held, Bosskämpfe, Map‑Update und mehr für Delta Force.

Mit dem Start der Season Morphosis am 3. Februar erwartet euch ein prall gefülltes Update, das mehrere Bereiche von Delta Force erweitert. Im Mittelpunkt steht Vlinder, ein neuer Support‑Charakter, der eurem Team zusätzliche Heilung und Stabilität verleiht und damit frischen Schwung in taktische Gefechte bringt.

In den Operations tretet ihr gegen den neuen Boss Hudson an, der in Space City 2.0 für eine intensivere Herausforderung sorgt. Gleichzeitig erlebt ihr Saeed in Fiery Owl Hunt, was die Einsätze um eine weitere spielbare Perspektive ergänzt und die Vielfalt der Missionen erhöht.

Der Warfare‑Modus erhält mit Aftershock eine neue Karte, die durch ein zusätzliches Fahrzeug und neue Waffen erweitert wird. Diese Kombination verändert das Tempo der Gefechte und sorgt für abwechslungsreiche Begegnungen auf dem Schlachtfeld.

Im weiteren Verlauf der Season könnt ihr euch auf Vyrons erste Ultimate‑Erscheinung freuen, begleitet von neuen legendären Looks für eure Loadouts. Morphosis setzt damit auf eine Mischung aus frischen Inhalten und optischen Highlights, die das Spielerlebnis weiter ausbauen.

Hier eine Übersicht über das Midseason-Update des kostenlos spielbaren Shooters.