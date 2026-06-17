Delta Force: Shooter erhält Rainbow Six Siege Crossover

Der Tactical-Shooter Delta Force erweitert seine nächste Season um eine überraschende Zusammenarbeit mit Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Die Kollaboration wurde von Team Jade angekündigt und soll im Rahmen der kommenden Season erscheinen. Damit treffen zwei der bekanntesten taktischen Multiplayer-Shooter erstmals offiziell in einem gemeinsamen In-Game-Event aufeinander.

Die neue Season von Delta Force gilt als die bislang größte des Spiels. Im Mittelpunkt stehen ein neuer Operations-Map-Release, eine zusätzliche Warfare-Karte sowie ein neu vorgestellter Operator. Die Zusammenarbeit mit Rainbow Six Siege wird zeitlich in dieses große Update eingebettet und ergänzt die Inhalte der Saison.

Konkrete Details zu den Inhalten der Kooperation innerhalb von Delta Force wurden noch nicht veröffentlicht. Laut Ankündigung sollen weitere Informationen zu In-Game-Elementen und möglichen spielbaren Inhalten vor dem Start der Season folgen.

Die Entwickler beider Spiele betonen die gemeinsame Ausrichtung auf taktisches, teamorientiertes Gameplay und sehen in der Zusammenarbeit eine Verbindung der jeweiligen Communitys.