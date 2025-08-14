Delta Force: Über 20 Millionen tägliche Spieler in China

Im Juli 2025 verzeichnete die chinesische Version von Delta Force über 20 Millionen tägliche aktive Spieler. Diese Zahl umfasst sowohl Nutzer der PC- als auch der mobilen Version und wurde von Tencent in einem aktuellen Bericht bestätigt.

Damit gehört der taktische Shooter zu den fünf meistgespielten Spielen in China und rangiert zugleich unter den drei umsatzstärksten Titeln des Monats.

Die Spielerzahlen haben sich seit April deutlich erhöht, als das Entwicklerteam Team Jade noch von 12 Millionen täglichen Nutzern sprach. Der Anstieg ist auf kontinuierliche Updates, eine starke Community und die Beliebtheit des Spielprinzips zurückzuführen.

Delta Force bietet euch eine Mischung aus groß angelegten PvP-Schlachten, Extraction-Shooter-Elementen und einer Neuinterpretation der klassischen Black Hawk Down-Kampagne. Das Spiel ist als Free-to-Play-Titel verfügbar und richtet sich sowohl an Gelegenheitsspieler als auch an kompetitive Shooter-Fans.