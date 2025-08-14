Delta Force: Über 20 Millionen tägliche Spieler in China

Im Juli 2025 verzeichnete die chinesische Version von Delta Force über 20 Millionen tägliche aktive Spieler. Diese Zahl umfasst sowohl Nutzer der PC- als auch der mobilen Version und wurde von Tencent in einem aktuellen Bericht bestätigt.
Damit gehört der taktische Shooter zu den fünf meistgespielten Spielen in China und rangiert zugleich unter den drei umsatzstärksten Titeln des Monats.
Die Spielerzahlen haben sich seit April deutlich erhöht, als das Entwicklerteam Team Jade noch von 12 Millionen täglichen Nutzern sprach. Der Anstieg ist auf kontinuierliche Updates, eine starke Community und die Beliebtheit des Spielprinzips zurückzuführen.
Delta Force bietet euch eine Mischung aus groß angelegten PvP-Schlachten, Extraction-Shooter-Elementen und einer Neuinterpretation der klassischen Black Hawk Down-Kampagne. Das Spiel ist als Free-to-Play-Titel verfügbar und richtet sich sowohl an Gelegenheitsspieler als auch an kompetitive Shooter-Fans.
7 Kommentare
Da werde ich ab Dienstag auch reinschauen
Schon am 19. August verfügbar, werde dem Spiel dann mal eine Chance geben.
Oh ja, da freue ich mich drauf. Hab es schon bei paar Xoutubern gesehen, auf PC. Die waren alle begeistert. Das kommt doch jetzt demnächst auf Xbox, oda?
Dienstag 19.8
Eigentlich wollte ich da ernsthaft mal rein schauen. Aber jetzt nach der bf6 beta wird es mir vermutlich schwer fallen es gut zu finden. Das bisherige Feedback war ja leider eher durchwachsen. Und sobald ich aus dem Urlaub komme steht helldivers zum Download bereit… Delta force hat leider echt Mieses timing.
Wird Zeit das es für Konsolen kommt
Bin echt mal gespannt