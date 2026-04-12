Delta Force: Überraschendes Tomb Raider Crossover mit Season Echo enthüllt

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Image: TiMi Studio Group

Delta Force enthüllt Tomb Raider Crossover für Season Echo mit erstem Trailer!

Delta Force wurde offiziell erweitert und bringt mit Season Echo eine Zusammenarbeit mit Tomb Raider ins Spiel. Ein erster Teaser-Trailer zeigt die bevorstehende Kollaboration.

Die Kooperation markiert eine inhaltliche Erweiterung des Shooters, der als Free-to-Play-Titel auf Mobile, PC und Konsole verfügbar ist. Mit der neuen Season wird das bestehende Angebot um zusätzliche Inhalte ergänzt, die im Kontext des Tomb Raider-Universums stehen.

Delta Force setzt weiterhin auf seine drei zentralen Spielmodi. Dazu gehören großangelegte PvP-Gefechte im Warfare-Modus, ein Extraction-Shooter-Erlebnis im Operations-Modus sowie eine PvE-Kampagne unter dem Namen Black Hawk Down.

Konkrete Details zu den Inhalten der Tomb Raider-Kollaboration wurden auf der folgenden Grafik vollständig bekannt gegeben. Los geht’s am 21. April!

Dazu gibt es weitere Videos zur aktuellen Saison:

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2 Kommentare Added

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  2. HakunaTraumata 123280 XP Man-at-Arms Silber | 12.04.2026 - 14:28 Uhr

    Hatte gestern nur generell mal die Roadmap gesehen und wollte das mal demnächst wieder ausprobieren

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