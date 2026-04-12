Delta Force: Überraschendes Tomb Raider Crossover mit Season Echo enthüllt

Delta Force wurde offiziell erweitert und bringt mit Season Echo eine Zusammenarbeit mit Tomb Raider ins Spiel. Ein erster Teaser-Trailer zeigt die bevorstehende Kollaboration.

Die Kooperation markiert eine inhaltliche Erweiterung des Shooters, der als Free-to-Play-Titel auf Mobile, PC und Konsole verfügbar ist. Mit der neuen Season wird das bestehende Angebot um zusätzliche Inhalte ergänzt, die im Kontext des Tomb Raider-Universums stehen.

Delta Force setzt weiterhin auf seine drei zentralen Spielmodi. Dazu gehören großangelegte PvP-Gefechte im Warfare-Modus, ein Extraction-Shooter-Erlebnis im Operations-Modus sowie eine PvE-Kampagne unter dem Namen Black Hawk Down.

Konkrete Details zu den Inhalten der Tomb Raider-Kollaboration wurden auf der folgenden Grafik vollständig bekannt gegeben. Los geht’s am 21. April!

Dazu gibt es weitere Videos zur aktuellen Saison: