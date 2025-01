Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked: Neues Abenteuer steckt voller Macht und Magie

Versammelt eure D&D-Truppe und macht euch bereit für Ruhm und Ehre, wenn Resolution Games den Schleier über Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked lüftet.

Diese Zusammenarbeit zwischen Resolution Games und Wizards of the Coast, einer Abteilung von Hasbro, ruft sowohl kampferprobte Veteranen als auch eifrige Neulinge dazu auf, sich in Abenteuer zu stürzen, die in der Welt und den Überlieferungen von D&D spielen.

Geschmiedet mit dem preisgekrönten Demeo Action Roleplaying System von Resolution Games, rüstet Battlemarked die Spieler mit taktischer Macht und Magie aus, die sie gemeinsam mit ihren Freunden einsetzen können, um die Mächte des Bösen zu besiegen.

„Durch die Nutzung der Macht des Demeo-Systems ist Resolution Games in der Lage, einen anderen Ansatz für Dungeons & Dragons zu wählen, indem es den Schwerpunkt auf schnelle rundenbasierte Kämpfe und Pick-up-and-Play-Mechaniken legt“, sagte Eugene Evans, SVP of Digital Strategy & Licensing bei Wizards of the Coast. „Battlemarked setzt Hasbros Strategie fort, unseren umfangreichen Katalog an erstklassigem geistigen Eigentum zu nutzen, um durch Lizenzierung und interne Studioentwicklung digitale Spiele zu entwickeln. Durch die Zusammenarbeit mit den besten Entwicklern der Branche können wir unseren Fans neue Spiele und innovative Erfahrungen auf allen Plattformen bieten.“ „Mit dem Start von Demeo im Jahr 2021 begannen wir, eine unglaubliche Beziehung zur D&D-Spielergemeinschaft aufzubauen“, sagt Tommy Palm, Gründer und CEO von Resolution Games. „Demeo und Demeo Battles wurden schnell zu einem Ersatz für Spieleabende für Dungeon Master, die einen Weg suchten, außerhalb der Kampagne mit ihren Gruppen Spaß zu haben, und für D&D-Spieler, um ihre Freunde und Familie in Tabletop-Miniaturenspiele einzuführen.“ „Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked erweitert diese Anziehungskraft noch weiter, indem es die Klassen, Aktionen und Überlieferungen von Dungeons & Dragons an dieses System anpasst und so ganz neue Abenteuer und eine völlig neue Erfahrung bietet, die von Grund auf mit D&D im Hinterkopf entwickelt wurde.“

Im Gegensatz zum vollständigen Dungeons & Dragons-Erlebnis ist Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked ein DM-loses System, das sich eher auf soziale Strategie als auf soziales Rollenspiel konzentriert und Gruppengespräche fördert, die sich auf Taktik und Entscheidungsfindung konzentrieren.

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked unterstützt plattformübergreifend die Zusammenarbeit von bis zu vier Spielern und bietet zum Start zwei storybasierte Kampagnen, wobei weitere Kampagnen in verschiedenen D&D-Settings als herunterladbare Inhalte geplant sind.

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked wird für mehrere Plattformen erhältlich sein.