Demi and the Fractured Dream: Neues Action-Adventure angekündigt

Im bezaubernden Action-Abenteuer Demi and the Fractured Dream kämpft ihr gegen verfluchte Monster.

Auf der Tokyo Game Show stellte Annapurna Interactive Demi and the Fractured Dream vor. Das Action-Adventure für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC wurde von Yarn Owl entwickelt und schickt euch 2026 auf eine Reise durch die Welt von Somnus.

In diesem Action-Adventure schlüpft ihr in die Rolle von Demi und begebt euch auf eine Reise durch die wundersame Welt von Somnus.

Beauftragt von einer mysteriösen Stimme müsst ihr die legendären Verfluchten Bestien vernichten, um die Welt zu retten.

Nutzt Angriffe und Fähigkeiten, um Feinde zu besiegen, Rätsel zu lösen und die Wahrheit hinter einer uralten Geschichte aufzudecken.

Features:

Taucht ein in die fesselnde Welt von Somnus, einem geheimnisvollen Reich, das von den verfluchten Bestien der Legende bedroht wird.

Genießt klassische Action-Adventure-Kämpfe, die durch ein breites Arsenal an Angriffen, Werkzeugen und Zaubersprüchen ergänzt werden.

Weicht im richtigen Moment aus, um eure Leerenergie zu aktivieren und eure nächsten Angriffe vorübergehend zu verstärken.

Schöpft Demis Potenzial aus und rüstet euch mit einer Vielzahl von Fähigkeiten verbessernden Amuletten aus, um euren Charakter an euren Spielstil anzupassen.

Nutzt euer umfangreiches Arsenal an Fähigkeiten, um feindliche Monster zu besiegen und komplexe Umgebungsrätsel zu lösen.

Begebt euch auf dynamische Plattformen, um gefährliche Höhen zu erreichen, während ihr die Welt erkundet.