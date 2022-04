Demolish & Build 3: Bau-Simulator erscheint für Xbox

Demolish & Build 3, ein physikbasierter Simulator eines Bau- und Abrissunternehmens, wird im Jahr 2023 auf Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Demolish & Build 3 ist ein realistischer Simulator, in dem der Spieler die Rolle des Leiters eines Abbruchunternehmens übernimmt. Das Spiel konzentriert sich auf die Durchführung von Abbruch- und Bauarbeiten an verschiedenen Gebäuden sowie auf die Verwaltung und Erweiterung des Unternehmens.

Die Entwickler haben eine große Auswahl an Werkzeugen und Baufahrzeugen für verschiedene Arbeiten vorbereitet. Der gute alte Hammer, Bagger und große Kräne werden mit Sicherheit auftauchen.

„Das ist ein neuer Start für die Serie. In Demolish & Build 3 bieten wir den Spielern eine neue Qualität. Das Spiel ist viel besser und viel detaillierter als die Vorgängertitel. Um nur einige davon zu nennen, haben wir ein realistisches Abbruchsystem vorbereitet; die Arbeit mit schweren Maschinen, die genau widerspiegeln, wie sie im wirklichen Leben betrieben werden; und all dies in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Spielbarkeit und Realismus“, sagte Paweł Dywelski, CEO, Demolish Games SA.

Ein weiteres wichtiges Gameplay-Element neben den Bau- und Abrissarbeiten wird das Management des Unternehmens sein. Der Spieler kauft selbst die Ausrüstung, stellt Mitarbeiter ein und weist ihnen Aufgaben zu, und kümmert sich um den Ausbau des Firmensitzes. Das Ausführen von Aufträgen ermöglicht die weitere Entwicklung des Unternehmens. Mit zunehmendem Fortschritt erhält der Spieler Zugang zu komplizierteren und anspruchsvolleren Aufgaben.

Das neue Spiel von Demolish Games S.A. bietet ein autorielles Abbruchsystem. Laut den Entwicklern besteht jedes Fragment aus einem bestimmten Material mit eigenen Parametern hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit gegen Schäden eines bestimmten Typs. Die einzelnen Objekte sind physisch miteinander verbunden, was bedeutet, dass sie realistischen Druckkräften ausgesetzt sein werden. Dadurch beeinflussen sich die Strukturen zusätzlich gegenseitig. In der Praxis basiert das System auf der Physik, was dem Abrissprozess einen sehr realistischen Charakter verleiht.

„In Demolish & Build 3 kann der Spieler auf der einen Seite das Unternehmen leiten und weiterentwickeln, auf der anderen Seite kann er selbstständig Bau- und Abbrucharbeiten durchführen, zum Beispiel einen Hammer in der Hand halten oder einen Bagger steuern. Die Spieler können ihre Zerstörungs- und Bauwünsche voll ausleben“, so Paweł Dywelski.

Demolish & Build 3 – Hauptmerkmale:

Bau- und Abbruchsimulator

Realistisches System der Zerstörung

Werkzeuge und große Maschinen;

Führung und Entwicklung eines Unternehmens

Zufällig generierte Missionen

Einstellen und Verwalten von Mitarbeitern

verschiedene Standorte

Das Erscheinungsdatum von Demolish & Build 3 ist zunächst für 2023 geplant. Das Spiel wird für PC (Steam) erscheinen, Versionen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch werden später folgen.

Demolish & Build 3 – Offizieller Reveal Trailer: