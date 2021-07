Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Charakter Intro mit Murata und Trailer zu Tanjiro Kamado

Gleich zwei neue Trailer zu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles wurden veröffentlicht und stellen die Helden vor.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles basiert auf der Anime-Adaption von „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ ist ab dem 15. Oktober 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich.

Werdet zum Dämonentöter Tanjiro Kamado, um die Dämonen abzuwehren, die die Menschheit bedrohen, und seine Schwester Nezuko, die zu einem Dämon geworden ist, wieder in einen Menschen zu verwandeln, sowie den Tod seiner Familie zu rächen, indem er den Dämon zur Strecke bringt, der sie getötet hat.

Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura), tritt im Versus-Modus an. Während des Kampfes am Berg Natagumo erinnerte er sich an den Kagura-Tanz seines verstorbenen Vaters und wandte diese Bewegung an, um einen neuen Atem „Hinokami Kagura“ zu erlernen:

Murata, tritt dem Versus-Modus bei. Tanjiros ranghöchster Dämonentöter, der mit „Wasseratmung“ kämpft. Er war bei der Mount Natagumo-Mission dabei und durfte sogar ein bisschen von seinem Mut zeigen: