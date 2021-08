Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Dämon des Mt. Natagumos und mehr im Video

SEGA veröffentlicht ein neues Video von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles während der Opening Night Live.

SEGA zeigt auf Geoff Keighleys Opening Night Live Show einen neuen Trailer von Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles. Das Video gewährt einen ersten Blick auf den Dämon des Mt. Natagumos, Twelve Kizuki (Lower Five) „Rui“.

Nebst den Kampf-Szenen der beiden Charaktere konnten Fans auch einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung von „Rui“ werfen. Diejenigen, die die Übertragung verpasst haben, können sich das Video in voller Länge auf dem offiziellen SEGA YouTube-Kanal hier ansehen:

Features:

Aufregende Arenakämpfe – Im Spiel sind spektakuläre Fähigkeiten und eine Vielzahl an Charakteren aus dem Anime enthalten, darunter Tanjiro und Nezuk. Besiege Herausforderer in Head-to-Head-Kämpfen, lokal und online.

– Im Spiel sind spektakuläre Fähigkeiten und eine Vielzahl an Charakteren aus dem Anime enthalten, darunter Tanjiro und Nezuk. Besiege Herausforderer in Head-to-Head-Kämpfen, lokal und online. Mitreisendes Drama – Nimm das Schwert Tanjiro Kamados in die Hand und begleite seine Reise, auf der er zum Dämonentöter wird, um seine Schwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln.

– Nimm das Schwert Tanjiro Kamados in die Hand und begleite seine Reise, auf der er zum Dämonentöter wird, um seine Schwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln. Spannende Bosskämpfe – Action und Dramatik erreichen ihren Höhepunkt in speziell entworfenen Kämpfen gegen mächtige Dämonen, die Tanjiros Geschicklichkeit auf die Probe stellen.

– Action und Dramatik erreichen ihren Höhepunkt in speziell entworfenen Kämpfen gegen mächtige Dämonen, die Tanjiros Geschicklichkeit auf die Probe stellen. Original-Anime-Synchronsprecher – Die englischen und japanischen Originalsprecher des Anime kehren zurück und sorgen für ein authentisches Spielerlebnis.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles kann ab sofort im Handel vorbestellt werden. Der Titel erscheint am 15. Oktober 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One im Handel sowie digital auf Steam.