Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Drittes kostenloses Post-Launch-Update veröffentlicht

SEGA veröffentlicht heute das dritte kostenlose Content-Update für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. Das Spiel zum erfolgreichen Anime ist für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S und Xbox One im Handel verfügbar.

Enmu

Der Geringste der zwölf Kizuki, die unter direktem Befehl von Kibutsuji stehen. Enmu hat eine verdrehte Persönlichkeit und genießt den Anblick des Leids und der Trauer der Menschen. Nachdem er das Blut von Kibutsuji erhalten hatte, griff er Tanjiro und die anderen Dämonentöter an, die sich an Bord des Mugen-Trains befanden.

Enmu kämpft vor allem mit Fernangriffen und Geschossen, die seine Gegner aus dem Konzept bringen können. Zusätzlich zu Licht- und Luftangriffen haben auch Enmus Wurfbewegungen eine große Reichweite, die es dem Spieler ermöglicht, seinen Gegner auf Distanz zu halten. Auch seine beiden Unterstützungsfähigkeiten sind unüberwindbar und können den Gegner überrumpeln.

Yushiro & Tamayo

Tamayo erforscht Dämonen in der Hoffnung, sich an Kibutsuji, dem Mann, der sie in einen Dämon verwandelt hat, zu rächen. Yushiro ist ein junger Mann, dem Tamayo das Leben rettete, indem sie ihn in einen Dämon verwandelte – ihr bisher einziger erfolgreicher Versuch.

Yushiro verfügt über verschiedene Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen anzugreifen, während er den Angriffen des Gegners ausweicht oder sie pariert. Er zeichnet sich durch seine Konterangriffe aus. Tamayo kann mit Yushiros Unterstützungsfähigkeit beschworen werden und agiert dann unabhängig wie ein Koop-Charakter. Yushiro und Tamayo haben zwar die gleichen Eigenschaften wie die anderen Dämonen-Kämpfer, bieten aber einen „Tag-Team“-Ansatz im Kampf.

Zusätzlich zu diesen zwei neuen spielbaren Dämonen wurden weitere Online-Missionen hinzugefügt, in denen die Spieler Kimetsu-Punkte verdienen und brandneue Belohnungen freischalten können.

60fps-Modus für Custom-Matches

Bereits seit letztem Monat genießen Besitzer der Next-Gen-Versionen 60fps in steuerbaren Abschnitten der Erkundung, bei Kämpfen im Story-Modus und teilweise im Offline-Versus-Modus.

Mit dem heutigen Update lassen sich auch Online-Custom-Matches fortan mit höher Bildwiederholungsrate genießen. Um ein faires Spielerlebnis zu gewährleisten, verbleiben allerdings Online-Ranglistenspiele bei 30fps.

Balance-Änderungen

Das neuestes Update für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles beinhaltet auch einige Änderungen an der Balance des Spiels. Hier im Überblick:

Kampf

Anpassung der Luftsprünge:

Das Fenster für die Unverwundbarkeit durch Zielangriffe/Bewegungen wurde verkürzt.

Verlängerte Wartezeit nach der Landung.

Anpassungen beim Verfolgungs-Sprint:

Kann nicht mehr mit Quick-Step abgebrochen werden, wenn er zu weit vom Gegner entfernt ist. (Wenn er sich in der Nähe befindet, verhält er sich normal)

Wurf-Anpassungen:

Der Schaden des Wurf-Angriffs wurde erhöht.

Charaktere

Tanjiro Kamado / Akademie Tanjiro:

Fertigkeit 2 (Zweite Form, Wasserrad): Verzögerte und reduzierte Mobilität/Geschwindigkeit der Angriffshitbox.

Sakonji Urokodaki:

Fertigkeit 2 (Zweite Form, Wasserrad): Die Hitbox des Angriffs wurde verzögert und die Möglichkeit, einen modifizierten Angriff mit langem Drücken abzubrechen, wenn er den Gegner nicht trifft, wurde entfernt.

Nezuko Kamado / Akademie Nezuko:

Unterstützungsfertigkeit 1 (Verrücktes Kratzen) / Unterstützungsfertigkeit 2 (Fersenstoß): Verkürztes Kombo-Fenster.

Unterstützungsfertigkeit 1 (Verrücktes Kratzen): Reduzierter Schaden an der gegnerischen Deckung.

*Diese Anpassungen gelten nur, wenn Nezuko als Support-Charakter angreift.

Rui:

Fertigkeit 1 (Netzwurf) / Fertigkeit 2 (Fadenwurf): Erhöhter Schaden, der der gegnerischen Deckung zugefügt wird.

Akaza:

Chase Dash: Erhöhte Grundgeschwindigkeit.

Fertigkeit 1 (Zerstörerischer Tod: Lufttyp): Erhöhter Schaden, der der gegnerischen Deckung zugefügt wird.

Fertigkeit 2 (Zerstörerischer Tod: Unordnung) / Fertigkeit 3 (Technikentwicklung, Zerstörerischer Tod: Kompassnadel): Erhöhter Schaden an der Deckung des Gegners und verkürzte Abklingzeit der Fertigkeit.

Fertigkeit 3 (Technik-Entwicklung, Zerstörerischer Tod: Kompassnadel): Erhöhter Schaden und verlängertes Kombo-Fenster.

Dämonen-Fertigkeit 2 (Zerstörerischer Tod: Vernichtungstyp): Erhöhter Schaden und verkürztes Combo-Fenster.

Yahaba:

Dämonen-Fertigkeit 2 (Blutdämonen-Art: Kouketsu-Pfeil, Eruption): Erhöhter Schaden an der Deckung des Gegners.

Susamaru:

Fertigkeit 1 (Ball Kick) / Dämonenfertigkeit 1 (Sechsfacher Temari): Erhöhter Schaden an der gegnerischen Deckung und an dem Gegner, der sie bewacht.

Fertigkeit 2 (Wirbelwurf): Erhöhter Schaden an der Deckung des Gegners.

Fertigkeit 3 (Durchbohrender Tritt): Erhöhter Schaden an der Deckung des Gegners, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles-Features:

Aufregende Arenakämpfe, lokal und online – Wer die zahlreichen spektakulären Fähigkeiten vieler Charaktere aus dem Anime und dem offiziellen Spin-Off der Serie meistert, darunter Tanjiro und Nezuko, kann in der Arena Herausforderer im direkten Kampf besiegen.

Wer die zahlreichen spektakulären Fähigkeiten vieler Charaktere aus dem Anime und dem offiziellen Spin-Off der Serie meistert, darunter Tanjiro und Nezuko, kann in der Arena Herausforderer im direkten Kampf besiegen. Bewegendes Drama – Als Tanjiro Kamado nehmen Spieler das Schwert in die Hand und begleiten ihn auf seinem Weg zum Dämonentöter, um seine Schwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln.

– Als Tanjiro Kamado nehmen Spieler das Schwert in die Hand und begleiten ihn auf seinem Weg zum Dämonentöter, um seine Schwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln. Spannende Bosskämpfe – Action und Dramatik erreichen ihren Höhepunkt in speziell entworfenen Kämpfen gegen mächtige Dämonen, die Tanjiros Geschicklichkeit auf die Probe stellen werden.

– Action und Dramatik erreichen ihren Höhepunkt in speziell entworfenen Kämpfen gegen mächtige Dämonen, die Tanjiros Geschicklichkeit auf die Probe stellen werden. Original-Anime-Synchronsprecher – Die englischen und japanischen Originalsprecher des Anime kehren zurück und bringen ihre authentischen Darstellungen ins Spiel.