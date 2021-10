Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Early Access für Deluxe Edition-Käufer gestartet

SEGA freut sich, den Launch von Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles bekannt zu geben. Für alle Spieler, die bereits die Digital Deluxe Edition geordert haben, ist das Game ab heute für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam in den Early Access gestartet.

Auch für alle weiteren Gamer, die bereits vor dem offiziellen Release am 15. Oktober ins Demon-Slayer-Universum starten wollen, ist diese Edition immer noch erhältlich.

Der Launch-Trailer zeigt, was die Spieler bereits ab heute erwartet:

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles-Features: