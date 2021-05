Gewinnt einen Eindruck von Tanjiro Hinokami Kagura aus dem Kader von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan.

Publisher Aniplex hat zusammen mit dem Entwickler Cyber Connect 2 einen neuen Trailer zu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan veröffentlicht.

In dem neuen Video könnt ihr euch einen guten Eindruck über einen weiteren Charakter des Spiels machen: Tanjiro Hinokami Kagura. Macht euch am besten selbst ein Bild davon, wie er sein feuriges Katana in den fetzigen Gameplay-Szenen schwingt: