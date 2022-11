Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Gyūtarō ist jetzt dabei

Gyūtarō ist jetzt auch in Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles dabei!

Das „Gyūtarō: Charakterpaket“ ist jetzt für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles erhältlich! Mit diesem Paket springt nun auch Dakis großer Bruder Gyūtarō, die zunehmende Sechs, mit in den Ring des Versusmodus (sowohl lokal als auch online) und bringt zudem ein Set an Profilbildern und denkwürdigen Worten von Gyūtarō mit.

Den Vorstellungstrailer für Gyūtarō gibt es hier:

Spieler können sich das „Gyūtarō: Charakterpaket“ separat sichern oder mit dem Kauf des Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles: Charakterpass sparen! Mit dem Charakterpass sparen Spieler und schalten sofort alle fünf verschiedenen Charakterpakete frei, die für das Spiel veröffentlicht wurden. Diese sind:

Tengen Uzui: Charakterpaket

Nezuko Kamado (Fortgeschrittene Dämonenform): Charakterpaket

Tanjirō, Zen’itsu und Inosuke (Vergnügungsviertel): Charakterpaket

Daki: Charakterpaket

Gyūtarō: Charakterpaket