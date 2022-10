Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Mächtiges Daki: Charakter-Paket veröffentlicht

SEGA veröffentlicht mächtiges Daki: Charakterpaket für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles.

Das „Daki: Charakterpaket“ ist jetzt für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles erhältlich! Mit diesem Paket springt nun auch die mächtige Dämonin Daki, die in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc auftauchte, mit in den Ring des Versusmodus (sowohl lokal als auch online) und bringt zudem ein neues Set an Profilbildern und denkwürdigen Worten mit.

Spieler können sich das „Daki: Charakterpaket“ separat sichern oder beim Kauf des Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles: Charakterpass sparen!

Beim Kauf des Charakterpasses sparen Spieler und schalten fünf verschiedene Charakterpakete frei, die bis Ende Dezember 2022 veröffentlicht werden sollen. Dies beinhaltet auch die Option, die zuvor veröffentlichten Inhalte „Tengen Uzui: Charakterpaket“, „Nezuko Kamado (Fortgeschrittene Dämonenform): Charakterpaket“ und „Tanjirō, Zen’itsu und Inosuke (Vergnügungsviertel): Charakterpaket“ sofort freizuschalten.

Das Set mit kostenpflichtigen Inhalten, das für das Spiel veröffentlicht wird (sowohl in Form einzelner Charakterpakete als auch als Teil des Charakterpasses), enthält:

Tengen Uzui

Nezuko Kamado (Fortgeschrittene Dämonenform)

Vergnügungsviertel: Charakterpaket Tanjirō Kamado Zen’itsu Agatsuma Inosuke Hashibira

Daki

Gyūtarō