Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Neues Charakterpaket erscheint im Sommer

Wie die neuste Ausgabe des japanischen Magazins Weekly Jump enthüllt, wird für Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles diesen Sommer ein kostenpflichtiges Charakterpaket erscheinen.

Im „Additional Character Pack“ sind folgende spielbare Charaktere für das Action-Spiel enthalten:

Tengen Uzui

Daki

Gyutaro

Nezuko Kamado (Awakened Form)

Tanjiro Kamado (Entertainment District Arc)

Zenitsu Agatsuma (Entertainment District Arc)

Inosuke Hashibira (Entertainment District Arc)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ist aktuell für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich.