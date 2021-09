Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Release-Countdown beginnt mit neuem Trailer

Erstmalig wurde ein Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles-Video des Mugen-Train-Arc/VS-Modus veröffentlicht.

Nicht einmal drei Wochen trennen euch von der Veröffentlichung von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles, das am 15. Oktober von SEGA für PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlicht wird.

Das neuste Video gibt Fans und Neueinsteiger einen Einblick in die explosive Action und das Drama, für das die Serie bekannt ist. Erstmalig wird der Mugen-Train-Arc im Spiel vorgestellt, inklusive eines fetzigen Cliffhangers:

Nach der Veröffentlichung wird SEGA weitere Inhalte für Demon Slayer bereitstellen. Unter anderem können sich Spieler auf neue Dämonen freuen, die in einem der drei kostenloses Updates enthalten sind.

Die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X erhalten einen Perfomance-Modus mit 60FPS, der ebenfalls Teil eines kostenfreien Updates nach Release sein wird (60 FPS im Story-Modus und in den Kämpfen; 30 FPS in den Cutscenes).

Features:

Aufregende Arenakämpfe – Im Spiel sind spektakuläre Fähigkeiten und eine Vielzahl an Charakteren aus dem Anime enthalten, darunter Tanjiro und Nezuk. Besiege Herausforderer in Head-to-Head-Kämpfen, lokal und online.

– Im Spiel sind spektakuläre Fähigkeiten und eine Vielzahl an Charakteren aus dem Anime enthalten, darunter Tanjiro und Nezuk. Besiege Herausforderer in Head-to-Head-Kämpfen, lokal und online. Mitreißendes Drama – Nimm das Schwert von Tanjiro Kamado in die Hand und begleite seine Reise, auf der er zum Dämonentöter wird, um seine Schwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln.

– Nimm das Schwert von Tanjiro Kamado in die Hand und begleite seine Reise, auf der er zum Dämonentöter wird, um seine Schwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln. Spannende Bosskämpfe – Action und Dramatik erreichen ihren Höhepunkt in speziell entworfenen Kämpfen gegen mächtige Dämonen, die Tanjiros Geschicklichkeit auf die Probe stellen.

– Action und Dramatik erreichen ihren Höhepunkt in speziell entworfenen Kämpfen gegen mächtige Dämonen, die Tanjiros Geschicklichkeit auf die Probe stellen. Original-Anime-Synchronsprecher – Die englischen und japanischen Originalsprecher des Anime kehren zurück und sorgen für ein authentisches Spielerlebnis.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles erscheint am 15. Oktober 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One im Handel sowie digital auf Steam. Die Handelsversion enthält zudem den Kimetsu-Akademie-Charakter-Schlüssel (Tanjiro Kamado) als Vorbestellerbonus und zwei Avatare in den Versionen für PlayStationen 4 & 5 (Tanjiro Kamado & Nezuko Kamado).