Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Tengen Uzui und mehr neu dabei

Tengen Uzui verleiht Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles seinen Glanz.

SEGA kündigt an, dass Tengen Uzui jetzt als Teil eines Charakterpakets für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles erhältlich ist! Tengen Uzui ist die Säule des Klangs der Dämonenjäger. Er nutzt die Klangatmung, um seine Gegner zu besiegen.

Dieses Paket enthält Tengen Uzui als spielbaren Charakter im Versus-Modus (offline und online) sowie eine Reihe von Profilbildern und denkwürdigen Worten.

Zur Feier der Veröffentlichung des „Tengen Uzui: Charakterpakets“ ist jetzt ein kostenloses Update verfügbar, das eine neue Stage namens „Vergnügungsviertel“ hinzufügt, die im Versus-Modus spielbar ist.

Außerdem ist ab heute der Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles: Charakterpass für 24,99 Euro erhältlich. Mit diesem Paket schalten Spieler das vollständige Set der Charakterpakete frei, die bis Ende Dezember 2022 veröffentlicht werden sollen.

Die kostenpflichtigen Inhalte, die ab der heutigen Veröffentlichung in regelmäßigen Abständen in 5 Schritten veröffentlicht werden, umfassen:

Tengen Uzui

Nezuko Kamado (Fortgeschrittene Dämonenform)

Tanjirō Kamado (Vergnügungsviertel)

Zen’itsu Agatsuma (Vergnügungsviertel)

Inosuke Hashibira (Vergnügungsviertel)

Daki

Gyūtarō

Der Charakterpass und das einzelne „Tengen Uzui: Charakterpaket“ sind für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S und Steam erhältlich.

Die „Kimetsu-Schule“-Sommeruniformen, die zuvor nur auf der Nintendo Switch erhältlich waren, können nun auch als Set auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S und Steam zu einem Preis von 4,99 Euro erworben werden.

Dieses Set enthält Sommeruniformkostüme für: Kimetsu-Schule Tanjirō Kamado, Kimetsu-Schule Nezuko Kamado, Kimetsu-Schule Zen’itsu Agatsuma, Kimetsu-Schule Inosuke Hashibira und Kimetsu-Schule Giyū Tomioka.

Features von Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Spannende Arenakämpfe – Im Spiel sind spektakuläre Fähigkeiten und eine Vielzahl an Charakteren aus dem Anime und dem offiziellen Spin-Off enthalten, darunter Tanjiro und Nezuko, um Herausforderer in direkten Kämpfen zu besiegen, sowohl lokal als auch online.

Bewegendes Drama – Spieler greifen in der Rolle von Tanjiro Kamado zum Schwert erleben seinem Weg zum Demon Slayer, um seine Schwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln.

Spannende Bosskämpfe – Action und Dramatik erreichen ihren Höhepunkt in besonderen Kämpfen gegen mächtige Dämonen, die Tanjiros Geschicklichkeit auf die Probe stellen werden.

Originale Anime-Synchronsprecher – Die englischen und japanischen Original-Synchronsprecher des Anime kehren zurück und sorgen bei allen Fans für ein authentisches Spielerlebnis.