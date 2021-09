Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Trailer zum Abenteuer Modus Mugen Train Arc VS Mode

Werft einen Blick auf den Abenteuer Modus Mugen Train Arc/VS Mode zum Spiel Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles.

Im neusten Trailer zum Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles erhaltet ihr einen Einblick in die explosive Action und das für die Serie typische Drama.

Zum ersten Mal wird auch gezeigt, wie die Ereignisse der Mugen Train Arc im Spiel dargestellt werden. Das beinhaltet auch einen atemberaubenden Cliffhanger.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles ist ab dem 15. Oktober 2021 für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.