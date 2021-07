Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Vorbestellung und Preload verfügbar

Die Vorbestellung und der Preload zum Action-Titel Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles wurden gestartet.

Das Action-Spiel Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles kann ab sofort im Store für Xbox Series X|S und Xbox One vorbestellt und vorab heruntergeladen werden. Beides gilt ebenfalls für die Deluxe Edition des Titels.

Vorbesteller der Standard-Version erhalten neben dem Spiel ebenfalls Charakterfreischaltschlüssel für Kamado Tanjiro und Tomioka Giyu. Wer sich für die Deluxe Edition entscheidet darf sich zusätzlich über den Charakterfreischaltschlüssel für Kamado Nezuko, 8.000 Jägerpunkte sowie das Ingame-Outfit „Patientenkleidung“ freuen.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles wird am 15. Oktober 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC veröffentlicht.