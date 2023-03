Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Weltweit mehr als 3 Millionen Mal verkauft

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles hat sich weltweit mehr als 3 Millionen Mal verkauft.

SEGA gibt bekannt, dass Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, das erste offizielle Spiel zur gleichnamigen Anime-Serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba von Aniplex, weltweit bereits über 3 Millionen Mal verkauft wurde.

In diese Verkaufszahlen werden alle verkauften physischen Versionen des Spiels, inklusive aller Limited-Edition-Pakete, sowie alle verkauften digitalen Kopien des Spiels einbezogen.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ist ein von CyberConnect2 Co., Ltd. entwickeltes Arena-Kampfspiel, das auf der Anime-Serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba basiert, die erstmals im April 2019 ausgestrahlt wurde.

Die japanische Version des Spiels wird von Aniplex produziert und vertrieben, während SEGA das Spiel in Amerika, der EMEA-Region und in asiatischen Ländern vertreibt, wobei Aniplex auch diese regionalen Versionen produziert.

Seit der Veröffentlichung wurden weitere spielbare Charaktere in kostenlosen Updates und fünf „Zusätzliches Charakterpaket“-DLCs hinzugefügt, die entweder separat oder als Teil des Charakterpasses verfügbar sind. Das Spiel ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und auf Steam erhältlich.