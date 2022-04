Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Zusätzliches Charakterpaket erscheint im Sommer

Zusätzliches Charakterpaket für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles erscheint im Sommer 2022

SEGA kündigt an, dass der DLC „Zusätzliches Charakterpaket“ für Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles im Sommer 2022 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam erscheinen wird.

Tengen Uzui macht den Anfang im DLC „Zusätzliches Charakterpaket“ für The Hinokami Chronicles.

Darüber hinaus kann die digitale Version von Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles für Nintendo Switch ab sofort im Nintendo eShop vorbestellt werden und erscheint dann am 10. Juni 2022 in Europa.

Das „Zusätzliche Charakterpaket“ bietet eine Reihe kostenpflichtiger herunterladbarer Inhalte in Form neuer Charaktere für den Versusmodus von Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles (lokal und online).

Die erste Veröffentlichung in diesem Sommer enthält Tengen Uzui, die Säule des Klangs der Dämonenjäger, die sich im Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc einen heftigen Kampf mit den Dämonen liefert.

In regelmäßigen Updates werden danach sechs weitere Charaktere aus dem Anime Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Entertainment District Arc zum Kauf erhältlich sein.

Nezuko (Dämonenform – Fortgeschrittene Version)

Tanjirō (Vergnügungsviertel)

Zen’itsu (Vergnügungsviertel)

Inosuke (Vergnügungsviertel)

Daki

Gyūtarō

In den kommenden Monaten werden weitere Details zu diesem DLC bekannt gegeben, es bleibt also spannend.