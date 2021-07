Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Zwei Audiooptionen und lokalisierte Untertitel bestätigt

Für Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles wurden jetzt zwei Audiooptionen und lokalisierte Untertitel bestätigt.

Entwickler CyberConnect2 bestätigte, dass Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles mit englisch und japanisch zwei Audiooptionen bekommt, wobei die Synchronisation mit den Originalstimmen aus dem Anime zu hören ist.

Die vollständig lokalisierten Untertitel des kommenden Action-Spiels werden in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch verfasst sein.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles wird am 15. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.