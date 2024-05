Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!: Erscheint auch für PlayStation, Xbox und PC

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! erscheint am 16. Juli 2024 für PlayStation, Xbox und PC via Steam.

SEGA hat bekannt gegeben, dass Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!, das neueste offizielle Spiel zum Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, in Europa am 16. Juli 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam erscheinen wird. Das Spiel ist derzeit auch für die Nintendo Switch-Systemfamilie erhältlich.

Wer die digitale Edition Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! (EUR 59,99) bestellt, erhält Folgendes: Das Grundspiel + ein Set von vier Stempeln mit den Figuren Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma und Inosuke Hashibira.

Die Stempel dienen der Kommunikation zwischen den Spielern im Spiel und können im Spielmodus „Sweep the Board!“ verwendet werden.

Darüber hinaus erhalten alle, die die digitale Ausgabe vor dem 16. Juli vorbestellen, drei Premium-Tickets, wenn das Spiel im Juli erscheint. Premium-Tickets sind digitale Gegenstände, die gegen eine Vielzahl von Belohnungen im Spiel eingetauscht werden können und auch im normalen Spielverlauf frei verdient werden können.

Eine physische Ausgabe des Spiels ist ebenfalls für PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorbestellbar.

Über Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!

Der Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba feiert sein Debüt als virtuelles Brettspiel! Erlebt lokal oder online spannende Events und Minispiele mit bis zu vier Spielern.

Würfelt und versucht, der stärkste Schwertkämpfer der Dämonenjäger zu werden! – Legendäre Orte aus dem Anime, wie der Berg Fujikasane und Asakusa tauchen als Spielbretter in diesem Game auf. Kommt auf dem Spielbrett voran, indem ihr würfelt! Das Spielbrett wechselt zwischen Tag und Nacht. Am Tag bereitet ihr euch mit Events und Minispielen auf die Nacht vor. In der Nacht geht ihr auf die Jagd nach Dämonen, die ihr besiegen müsst.