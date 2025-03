Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Ab August erhältlich

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 kommt am 5. August 2025 in den Westen

SEGA gab heute bekannt, dass Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 am 5. August 2025 in Nordamerika und Europa für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam und Nintendo Switch erscheinen wird.

Im Rahmen dieser Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, wie der Vergnügungsviertel-Handlungsstrang im Geschichtsmodus dargestellt wird:

Digitale Vorbestellungen starten diesen Montag, den 3. März 2025, für PlayStation, Xbox und Steam, die Nintendo Switch-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Digital Deluxe Edition (UVP €69.99 EUR)

Die Digital Deluxe Edition enthält:

Basisspiel

2 Charakterfreischaltschlüssel Kimetsu-Schule: Rengoku Kyōjurō und Uzui Tengen

4 Charakterfreischaltschlüssel: Uzui Tengen, Iguro Obanai, Shinazugawa Sanemi und Himejima Gyōmei

Systemstimme im VS-Modus: Zunehmende-Dämonenmonde-Set (Akaza, Daki, Gyūtarō, Zohakuten, Gyokko)

3 Kampfkleidungen: Kamado Tanjirōs Kimono (Vergnügungsviertel), Hashibira Inosukes Kimono (Vergnügungsviertel) und Uzui Tengens Shinobi-Kleidung

Vorbestellboni: Erweiterter Zugriff* – Die Möglichkeit, das Spiel ab dem 31. Juli 2025, und 2 Charakterfreischaltschlüssel** – Muichiro Tokito and Mitsuri Kanroji

Digital Standard Edition (UVP €59.99 EUR)

Die Digital Standard Edition enthält:

Basisspiel

2 Charakterfreischaltschlüssel Kimetsu-Schule*– Rengoku Kyōjurō und Uzui Tengen

Vorbestellboni: 2 Charakterfreischaltschlüssel** – Muichiro Tokito und Mitsuri Kanroji

Physische Edition (UVP €59.99 EUR)

Eine physische Edition von The Hinokami Chronicles 2 kann derzeit vorbestellt werden. Diese Version enthält:

Basisspiel

2 Charakterfreischaltschlüssel*** – Muichiro Tokito und Mitsuri Kanroji

* Die Digital Deluxe Edition muss vor dem 5. August 2025 vorbestellt werden. Nicht für die Nintendo Switch erhältlich

** Nur erhältlich bis zur Veröffentlichung des Spiels am 5. August 2025

*** Nur erhältlich bis zum Erscheinen des Spiels am 5. August 2025

Boni für das Verknüpfen von Speicherdaten

Zu guter Letzt sind die folgenden Bonusinhalte verfügbar für alle mit Speicherdaten von entweder Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles oder von Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!.

Bonus für Speicherdaten von The Hinokami Chronicles: 6 Charakterfreischaltschlüssel Kimetsu-Schule: Kamado Tanjirō, Kamado Nezuko, Agatsuma Zen’itsu, Hashibira Inosuke, Kochō Shinobu und Tomioka Giyū

Bonus für Speicherdaten von Sweep the Board!: 1 Charakterfreischaltschlüssel – Hinatsuru, Makio, and Suma Alle drei dienen als ein spielbarer Charakter 3 Kampfkleidungen: Hinatsuru (Essenszubereitung), Makio (Essenszubereitung) und Suma (Essenszubereitung)



Hinweis: Die jeweiligen Speicherdaten müssen über dieselbe Plattform verknüpft werden, auf der The Hinokami Chronicles 2 gekauft wurde.