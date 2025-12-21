Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Akaza entfesselt seine Macht

21 Autor: , in News / Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2
Image: SEGA

Neuer DLC-Charakter Akaza für Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 enthüllt.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 erweitert sein Roster um einen der mächtigsten Dämonen des Universums.

Akaza, bekannt aus Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, ist ab sofort als DLC verfügbar.

Ihr könnt den neuen Charakter direkt im VS Mode einsetzen, indem ihr sein individuelles Charakterpaket erwerbt.

Alternativ steht euch der Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Character Pass zur Verfügung, der neben Akaza auch weitere Charakterpakete umfasst, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  1. BasDom 28440 XP Nasenbohrer Level 4 | 21.12.2025 - 11:55 Uhr

    Mit dem Genre kann ich immer recht wenig anfangen. Bin eher der Smash Bros. Spieler.

    0

