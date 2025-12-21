Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Akaza entfesselt seine Macht

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 erweitert sein Roster um einen der mächtigsten Dämonen des Universums.
Akaza, bekannt aus Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, ist ab sofort als DLC verfügbar.
Ihr könnt den neuen Charakter direkt im VS Mode einsetzen, indem ihr sein individuelles Charakterpaket erwerbt.
Alternativ steht euch der Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Character Pass zur Verfügung, der neben Akaza auch weitere Charakterpakete umfasst, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.
