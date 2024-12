Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Arena-Kampfspiel für 2025 angekündigt

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 wird in 2025 veröffentlicht.

SEGA kündigte heute Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 an, das neueste offizielle Spiel der Serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Es wird in Amerika und Europa im Jahr 2025 veröffentlicht.

Dieser Spieletitel wird für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam und die Nintendo Switch-Gerätefamilie erhältlich sein.

Werder zur Klinge, die Dämonen richtet!

„The Hinokami Chronicles 2“ ist ein Arena-Kampfspiel vom Team von CyberConnect2, das auf dem ersten Teil von „The Hinokami Chronicles“ aufbaut, dessen Gesamtverkaufszahlen von physischen Spielen und digitalen Kopien weltweit 4 Millionen Einheiten überschritten hat.

Der Story-Modus des Nachfolgers knüpft an den vorherigen Teil an und lässt die Fans erneut in die Rolle des weitgereisten Kamado Tanjirō schlüpfen. Diesmal können Fans viele der spannenden Momente aus den Handlungssträngen im „Vergnügungsviertel“, im „Schwertschmiede-Dorf“ und beim „Säulentraining“ noch einmal erleben.

Im VS-Mode, ist die Aufstellung spielbarer Charaktere größer denn je, es stehen über 40 spielbare Charaktere zur Auswahl bereit. Dazu zählen Tokitō Muichirō und Kanroji Mitsuri, zwei Säulen, die tapfer gegen zwei hochrangige Dämonen der Zwölf Dämonenmonde kämpften.

Die Spieler dürfen sich außerdem darauf freuen, dass alle Charaktere aus den ursprünglichen Hinokami Chronicles in die Basisaufstellung zurückkehren. Dazu zählen die Dämonen, die in den kostenlosen Updates nach der Veröffentlichung hinzugefügt wurden und die Charaktere aus dem Handlungsstrang im Vergnügungsviertel, die ursprünglich Teil des kostenpflichtigen DLC des ersten Spiels waren.

Die neun Säulen, der höchste Rang des Demon Slayer Corps, werden ebenfalls als spielbare Charaktere im Spiel verfügbar sein.