Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Dämonenschöpfer Kibutsuji Muza ab sofort spielbar

SEGA hat bekannt gegeben, dass Kibutsuji Muzan – der Schöpfer der Dämonen – durch ein kostenloses Inhaltsupdate ab sofort als spielbarer Charakter in Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 verfügbar wird!

Wenn die Spieler und Spielerinnen das neueste Update herunterladen, können sie Muzan als spielbaren Charakter für den Versusmodus freischalten – für lokale Matches und Online-Matches. Hier geht’s zum Enthüllungstrailer:

Kaigaku bringt den neuen Charakterpass-DLC für The Hinokami Chronicles 2 ins Rollen

Ab diesem Herbst werden die Charaktere aus dem neuen Film „Demon Slayer: -Kimetsu no Yaiba- Unendlichkeitsschloss“ mit dem Unendlichkeitsschloss-Charakterpass in den Versusmodus des Siels aufgenommen!

Den Anfang macht Kaigaku, gefolgt von Agatsuma Zen’itsu (Unendlichkeitsschloss). Mit diesem kostenpflichtigen DLC wird das Spiel um insgesamt 7 Charakterpakete erweitert, die dem Spiel durch mehrere regelmäßige Updates hinzugefügt werden. Vollständige Liste der Charaktere:

Kamado Tanjirō (Unendlichkeitsschloss)

Agatsuma Zen’itsu (Unendlichkeitsschloss)

Tomioka Giyū (Unendlichkeitsschloss)

Kochō Shinobu (Unendlichkeitsschloss)

Doma

Akaza (Unendlichkeitsschloss)

Kaigaku

Mit dem Kauf des Charakterpasses sparen die Spieler und schalten das vollständige Set der Charakterpakete frei. Jedes Charakterpaket wird aber auch einzeln erhältlich sein. Weitere Details – einschließlich der jeweiligen Veröffentlichungstermine – werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 ist jetzt für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und Steam erhältlich.