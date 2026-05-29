Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Erweitert den Kader um Obermond-Dämon Doma

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Image: SEGA

Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 veröffentlicht Doma als neuen DLC-Charakter.

Mit Doma erweitert sich der spielbare Charakter-Kader von Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 um einen weiteren bekannten Dämon aus dem Infinity-Castle-Arc.

Der „Zunehmende Dämonenmond“ ist ab sofort entweder als einzelnes Charakterpaket für 4,99 Euro oder über den Infinity-Castle-Charakterpass für 29,99 Euro erhältlich. Die neue Erweiterung wurde von SEGA offiziell angekündigt und mit einem neuen Trailer vorgestellt.

Neben dem spielbaren Charakter im Versusmodus enthält das DLC-Paket zusätzliche Inhalte wie ein neues Profilbild, Zitate, Dekorationen sowie Meisterschaftsbelohnungen rund um Doma.

Der Charakter zählt zu den bekanntesten Antagonisten aus dem Demon-Slayer-Universum und stammt aus dem kommenden Infinity-Castle-Handlungsbogen. Mit seiner Integration wächst das Kämpfer-Line-up des Spiels weiter und ergänzt die bestehende Auswahl um einen weiteren mächtigen Dämon.

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