Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Inosuke & Zenitsu Dual Ultimates Trailer

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 zeigt die Dual Ultimates von Inosuke & Zenitsu.

Hinokami Chronicles 2 zeigt spektakuläres Duo-Ultimate von Inosuke und Zenitsu! Der frisch erschienene Trailer zu Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 stellt ein mächtiges Ultimate-Duo aus Inosuke und Zenitsu vor.

In spektakulären Kampfszenen kombinieren die beiden ikonischen Charaktere ihre Fähigkeiten zu einem beeindruckenden „Dual Ultimate“-Angriff. Diese Partnerschaft ergänzt eine Reihe ähnlich starker Kombinationen, wie bereits mit Tanjiro & Nezuko oder Giyu & Shinobu gezeigt wurde

Das Spiel, entwickelt von CyberConnect2 und Arc System Works, erscheint weltweit am 5. August 2025 (vorab in Japan am 1. August) für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC.