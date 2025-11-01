Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Kaigaku schließt sich an

SEGA hat angekündigt, dass Kaigaku, der Höhere Dämonenmond, der im neuen Film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle auftaucht, jetzt als einzelnes Charakterpaket (4,99 €) oder als Teil des neu veröffentlichten Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle Charakterpasses (29,99 €) für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 erhältlich ist!

Das Charakterpaket fügt Kaigaku als spielbaren Charakter im Versus-Modus hinzu, zusammen mit einem Profilbild, Zitaten, Dekorationen und Meisterschaftsbelohnungen. Zur Feier der Veröffentlichung des Kaigaku-Charakterpakets ist jetzt ein kostenloses Update (Version 1.20) verfügbar, das eine neue Stage „Infinity Castle“ für den Versus-Modus hinzufügt.

Darüber hinaus können Spieler jetzt auch das Anime-Song-Paket (14,99 €) nutzen, mit dem sie die Hintergrundmusik während der Kämpfe im Versus-Modus zu den verschiedenen Songs und Soundtracks aus dem Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ändern können – einschließlich der TV-Versionen der Opening- und Ending-Musik