Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Kaigaku schließt sich an

SEGA hat angekündigt, dass Kaigaku, der Höhere Dämonenmond, der im neuen Film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle auftaucht, jetzt als einzelnes Charakterpaket (4,99 €) oder als Teil des neu veröffentlichten Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle Charakterpasses (29,99 €) für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 erhältlich ist!
Das Charakterpaket fügt Kaigaku als spielbaren Charakter im Versus-Modus hinzu, zusammen mit einem Profilbild, Zitaten, Dekorationen und Meisterschaftsbelohnungen. Zur Feier der Veröffentlichung des Kaigaku-Charakterpakets ist jetzt ein kostenloses Update (Version 1.20) verfügbar, das eine neue Stage „Infinity Castle“ für den Versus-Modus hinzufügt.
Darüber hinaus können Spieler jetzt auch das Anime-Song-Paket (14,99 €) nutzen, mit dem sie die Hintergrundmusik während der Kämpfe im Versus-Modus zu den verschiedenen Songs und Soundtracks aus dem Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ändern können – einschließlich der TV-Versionen der Opening- und Ending-Musik
2 Kommentare
Demon Slayer ist ja cool, aber diese Preise für Charaktere und Pässe sind es nicht.
Ich habe beide Teile auch nur im Sale mitgenommen. Die DLCs sind schon saftig überteuert. Da hol ich mir das Charakter Paket wenn’s wieder ca. 10-12€ kostet.