Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Kochō Shinobu (Infinity Castle) jetzt verfügbar

SEGA hat bekannt gegeben, dass die Filmversion von Kochō Shinobu (Infinity Castle) jetzt als einzelnes Charakterpaket (4,99 €) oder mit dem Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Charakterpass (29,99 €) für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 erhältlich ist!
Das Charakterpaket fügt „Kochō Shinobu (Infinity Castle)“ als spielbaren Charakter im Versusmodus sowie ein Profilbild, Zitate und Dekorationen hinzu. Halte bis dahin Ausschau nach weiteren News zum letzten Charakterpass-DLC mit Doma (Infinity Castle), der im Mai erscheint.
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1 Kommentar AddedMitdiskutieren
5€ ist einfach zu teuer für einen Kämpfer, vermisse die Tage, als man alles noch durch Herausforderungen bekommen konnte.