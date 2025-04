Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Mitsuri Kanroji im Fokus

Mitsuri Kanroji im Fokus: Neue Kämpferin in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 vorgestellt.

In der kommenden Fortsetzung des beliebten Arena-Kampfspiels Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 wird Mitsuri Kanroji, die „Hashira der Liebe“, als spielbare Kämpferin eingeführt.

Sie ist bekannt für ihre außergewöhnliche Stärke und ihre einzigartige Schwerttechnik, die sie zu einer der mächtigsten Kämpferinnen im Kampf gegen die Dämonen macht.​

Im neuesten Charakter-Trailer wird Mitsuri in Aktion gezeigt, wie sie gegen die Form „Zohakuten“ des Oberen Mondes 4, Hantengu, kämpft. Dabei kommen ihre schnellen Bewegungen und kraftvollen Angriffe zur Geltung, die sie zu einer wertvollen Ergänzung im Kampf gegen die Dämonen machen. ​

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 wird am 5. August 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erscheinen. Neben Mitsuri Kanroji werden auch andere Charaktere aus dem „Swordsmith Village Arc“ spielbar sein, darunter Tanjiro Kamado und Muichiro Tokito. ​