Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Neue Spielinhalte enthüllt

Ein neuer Trailer zu Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 hat neue Spielinhalte enthüllt.

SEGA hat einen brandneuen Trailer zu Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 veröffentlicht, der Fans einen tieferen Einblick in die erweiterten Kampfmechaniken des Spiels bietet – einschließlich des neuen Ausrüstungssystems und des Modus „Weg des Trainings“.

Neue Spielinhalte enthüllt – The Hinokami Chronicles 2 bietet zahlreiche neue Systeme und Features, darunter:

Ultimative Dual-Techniken – Bestimmte Charakterkombinationen ermöglichen es den Spielern, sich zusammenzuschließen und spektakuläre neue Dual-Techniken zu entfesseln, mit denen sie ihre Gegner vernichten können. Nutzt die Macht eurer geschmiedeten Bande!

Ausrüstungssystem – Passt euer Setup individuell an, um im Kampf Vorteile zu erzielen. In Story- und VS-Modus können bis zu drei Items ausgerüstet werden – zum Beispiel solche, die die Resistenz gegen Gift erhöhen oder langsam Lebenspunkte regenerieren. Es gibt zahlreiche freischaltbare Items – wählt also mit Bedacht.

Weg des Trainings – Stellt euch der Herausforderung gegen die Säulen. Wählt einen Pfad und eine Säule, gegen die ihr antreten wollt, und kämpft euch durch Turnierrunden mit sich ständig ändernden Siegbedingungen – für dynamische Matches mit ständigem Abwechslungsfaktor.

Der Weg eines Dämonenjägers – Eine Auffrischung gefällig? In diesem Modus könnt ihr die Geschichte aus dem ersten Hinokami Chronicles noch einmal erleben – mit Schlüsselkämpfen von der Unerschütterlicher-Wille-Saga bis hin zum Mugen Train-Arc.

Meisterschaft – Durch den Einsatz unterschiedlicher Charaktere im Story- oder VS-Modus steigt deren „Meisterschaftsstufe“. Mit jedem Levelaufstieg schaltet ihr neue Belohnungen wie Aufkleber oder Hintergrundbilder zur Personalisierung eurer Jäger-ID (dem Online-Spielerprofil) frei.

Das Spiel erscheint am 5. August 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam.