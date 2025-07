Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Pre-Launch Trailer veröffentlicht

Neuer Trailer zu Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 veröffentlicht!

Kurz vor dem Early-Access-Start in der kommenden Woche hat SEGA einen neuen Trailer zu Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 veröffentlicht.

Dieser deckt alles bis einschließlich des Hashira-Training-Arcs ab und zeigt zudem spannende Spielszenen aus dem VS-Modus.

SEGA hat außerdem angekündigt, dass nach dem Launch ein „Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Unendlichkeitsschloss-Charakterpass“ erscheinen wird.

Darüber hinaus wird Antagonist Muzan Kibutsuji nach dem Launch als spielbarer Charakter im VS-Modus via kostenlosem Update verfügbar sein – bleibt also dran für alle weiteren Details!

The Hinokami Chronicles 2 ist ein packendes Arena-Kampfspiel vom Team bei CyberConnect2 und baut auf dem ursprünglichen Hinokami Chronicles auf, dessen physische und digitale Verkaufszahlen weltweit über vier Millionen Einheiten überschritten haben.